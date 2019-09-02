ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مى سليم: رجعنا المدرسة تانى .. سنه حلوة على كل ولادنا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
رنا اشرف
شاركت الفنانة مى سليم صوره جديده لها، عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت فيها بلوك بسيط فى الصباح مرتديه تيشرت واكسسوارات بسيطه.

كتبت معلقة على الصورة رجعنا المدرسة تاني سنة حلوة علي كل ولادنا ان شاء الله.

ونالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

منورة
ايه اللوك الهادى ده
صباح الدراسه و وجع الدماغ
رجعنا تانى للدراسه

يذكر أن احدث أعمال مي سليم كان فيلم "محمد حسين" الذى يعرض حاليا بدور العرض، والذي قدمته مع الفنان محمد سعد وتأليف شريف عدلى وإخراج محمد على.

وتدور أحداث محمد حسين فى إطار كوميدى حول سائق (محمد سعد) يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ماذا فعلت ابنة مى سليم.. ومغردون: تعيش وتبوظ

بـ إطلالة رقيقة.. مي سليم تبهر متابعيها على انستجرام

بدون مكياج.. مى سليم تبهر متابعيها على إنستجرام

إطلالة رقيقة.. مى سليم فى أحدث ظهور بـ فستان ذهبى

بـ قميص أحمر مشجر ومفتوح.. محمد رجب يبهر متابعيه في أحدث إطلالة.. شاهد

شاهد.. أحدث ظهور لـ هبة مجدى على انستجرام

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

استشارى علاقات أسرية تكشف سبب تراجع نسب الزواج بين الشباب.. فيديو

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد

قارون للبترول: بدء إنتاج 10 آبار بمتوسط 5 آلاف برميل زيت يوميا

أسباب فيروس سي وعلاجه.. منظمة الصحة العالمية ترصدها.. و 6 أدوية تقضي عليه نهائيا

فضيحة كروية.. أحمد حسن كوكا يتسبب في هزيمة براجا برباعية أمام بنفيكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

الجوازة بقت جنازة.. وداع مهيب لعروس الدقهلية بحضور الآلاف.. صور

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد