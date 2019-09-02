مى سليم: رجعنا المدرسة تانى .. سنه حلوة على كل ولادنا

شاركت الفنانة مى سليم صوره جديده لها، عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت فيها بلوك بسيط فى الصباح مرتديه تيشرت واكسسوارات بسيطه.كتبت معلقة على الصورة رجعنا المدرسة تاني سنة حلوة علي كل ولادنا ان شاء الله.ونالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:منورةايه اللوك الهادى دهصباح الدراسه و وجع الدماغرجعنا تانى للدراسهيذكر أن احدث أعمال مي سليم كان فيلم "محمد حسين" الذى يعرض حاليا بدور العرض، والذي قدمته مع الفنان محمد سعد وتأليف شريف عدلى وإخراج محمد على.وتدور أحداث محمد حسين فى إطار كوميدى حول سائق (محمد سعد) يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما.