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رياضة

السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:34 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالإستقبال الرائع الذي لاقاه منذ وصوله الي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم.

ونقل فايلر للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة إندهاشه وإنهباره بالإستقبال الرائع سواء في مطار القاهرة أو لدي وصوله الي النادي اليوم.

وصل السويسري رينيه فايلر الي مقر القلعة الحمراء بالجزيرة لاول مرة منذ التعاقد معه.

كما ظهر في النادي للمرة الأولي الجهاز المعاون للمدرب السويسري والمكون من ديفيد سيزا، المدرب العام وتوماس بينجلي مخطط الأحمال البدنية ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور
السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور

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