غدا .. توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمجلس العالمي والسلام

أعلنت جامعة الدول العربية ، اليوم الاثنين ، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمجلس العالمي للتسامح والسلام، غدا الثلاثاء ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بأن المذكرة تأتي في إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز التعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتمثلة في نشر قيم التعايش السلمي وقبول الآخر، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الحضارات والثقافات.



وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودعم الحوار والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز ثقافة السلام المستدام، والتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف والتعصب والتمييز العنصري.



وسيعمل الجانبان من خلال مذكرة التفاهم على إعداد وتنظيم المؤتمرات والمنتديات وورش العمل واللقاءات الحوارية المشتركة، وتنسيق الزيارات المتبادلة والمنتظمة بين المسؤولين لدى المنظمتين.



