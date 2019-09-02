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الكويت تعرب عن إدانتها حادث إطلاق النار غرب تكساس

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:09 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب أمير الكويت ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، عن إدانة بلاده واستنكارها الشديد ، حادث إطلاق النار غرب ولاية "تكساس " الأمريكية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك في برقية عزاء بعث بها أمير الكويت ، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث ، معربا عن تمنياته للمصابين بسرعة الشفاء .

وأكد أن هذا العمل الإجرامي، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث نائب الأمير ، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكي.

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