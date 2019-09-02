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فن

مايا نصري تصل القاهرة من أجل "ريما"

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:06 م
مايا نصري
مايا نصري
نورا نبيل
وصلت الفنانة اللبنانية مايا نصري، إلى القاهرة من أجل تصوير أحدث اعمالها السينمائية بعنوان "ريما".

الفيلم بطولة: مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، احمد امام، اية سليم، منى جمال، بالإضافة الى انضمام نجوم جديدة مثل: صلاح عبد الله و ميدو عادل ومحمد علي رزق كضيوف شرف اخرين داخل الفيلم، فوتوغرافيا جاد عبد ربه، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.

"ريما" فيلم ينتمي الى نوعية الاثارة والتشويق تدور احداثه حول فتاة صغيرة ترى الغيب وتتطور الاحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة لها أم لعنة علي اقرب الناس إليها.

وأعربت الفنانة مايا نصري عن سعادتها بالتواجد في مصر لتصوير فيلمها السادس في مشوارها الفني مع منتج صاعد بقوة مثل عمرو طنطاوي ومخرج مبدع مثل معتز حسام ونوعية افلام جديدة لم تخض تجرتها من قبل، نابعة من عقول شابة تسعى الى اثبات ذاتها.

وأضافت مايا انها تلعب شخصية تدعى "مي" وهي سيدة اعمال، متزوجة من الفنان فراس سعيد والذي صورت معه اول مشاهدها داخل احدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بضواحي الجيزة.

الجدير بالذكر ان فيلم "ريما" بدأ تصويره قبل اجازة عيد الاضحى في بلاتوه الحارة الشعبية بستوديو مصر واستكمل التصوير منذ ايام، ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل.

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