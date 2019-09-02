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قرار جريء.. خبير اقتصادي: إلغاء الدولار الجمركي لن يتسبب في رفع الأسعار

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:50 م
دولار
دولار
عبد الخالق صلاح
قال محسن عادل الخبير الاقتصادي؛ إن استقرار سعر الصرف هو الذي شجع الدولة على اتخاذ قرار إلغاء الدولار الجمركي؛ منوها أن الفترة القادمة لن تشهد تزايد حاد في سعر الدولار.

وأضاف عادل خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن المخاوف من زيادة الأسعار بعد إلغاء الدولار الجمركي غير منطقية؛ مؤكدا أن إلغاء الدولار الجمركي قرار جريء اتخذته الحكومة ومنطقي جدا.

وأكد عادل؛ أن إلغاء الدولار الجمركي نقله نوعية سيؤثر بالإيجاب على الاستثمار في مصر.

وأشار عادل؛ أنه في الفترة المقبلة تتطلب رقابة شديدة على أسواق المال لمنع التلاعب بعد إلغاء الدولار الجمركي.

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