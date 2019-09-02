ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول بمدرسة الضبعة النووية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:09 م
مدرسة الضبعة النووية
مدرسة الضبعة النووية
ياسمين بدوي
اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018 /2019.

تقدم للامتحان حوالى 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وقد تم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عاملا أساسيا في تقييم أداء الطلاب.

تم اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالبا من محافظة مطروح، 140 طالبا من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتي تتم بأحد المؤسسات العسكرية والتي تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار عدد 75 طالبا فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.

الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية أعدها وعمل على تصحيحها خبراء من المركز القومي للامتحانات.

وسوف يتم الإعلان عن النتيجة صباح غد علي موقع الوزارة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر الشروط والتفاصيل.. فتح الباب لقبول طلاب جدد بمدرسة الضبعة النووية حتى 15 يوليو.. المصروفات 3000 جنيه سنويا.. والوزارة تخصص رابطا إلكترونيا للتقديم

فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة يومي 5 و6 أغسطس

اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية .. اعرف رقم جلوسك ومقر لجنتك الآن

كل ما تريد معرفته عن اختبارات القبول بمدرسة الضبعة المقرر انطلاقها غدا.. تعقد إلكترونيا على مدار يومين بمراكز التطوير التكنولوجي.. من دور واحد فقط.. ولا حق للطلاب المتخلفين في الالتحاق بالمدرسة

عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة.. اليوم

ترشيحاتنا

المتهم بقتل زوجته ونجله بـ 15 مايو : ارتكبت الجريمة وظللت أبكي بعدها

شوبير يعلن عن ملامح المدير الفني الجديد للمنتخب الأول

بـ قميص مكشوف الصدر.. هند صبرى مثيرة على السجادة الحمراء

هل سقط نصرالله في فخ الجيش الإسرائيلي.. القصة الكاملة بالفيديو

حنشتريه تاني.. الاتحاد السكندري يكشف عن موقف مرتضى منصور عقب تألق عماد السيد

فايلر يكشف سر موافقته على تدريب الأهلي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور