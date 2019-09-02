التعليم تعلن نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول بمدرسة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018 /2019.



تقدم للامتحان حوالى 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وقد تم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عاملا أساسيا في تقييم أداء الطلاب.



تم اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالبا من محافظة مطروح، 140 طالبا من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتي تتم بأحد المؤسسات العسكرية والتي تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار عدد 75 طالبا فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.



الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية أعدها وعمل على تصحيحها خبراء من المركز القومي للامتحانات.



وسوف يتم الإعلان عن النتيجة صباح غد علي موقع الوزارة.