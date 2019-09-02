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ديني

حكم التسبيح باليد اليسرى .. المفتي السابق يعلق على المتشددين

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:05 م
حكم التسبيح باليد
حكم التسبيح باليد اليسرى
الفكر الديني
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز التسبيح باليد اليسرى، ولا بأس في ذلك، وإن كان الوارد عن النبي- صلى الله عليه وسلم – أنه كان يسبح بيمناه.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال «ما حكم التسبيح باليد اليسرى ؟»، أن اتباع النبي في التسبيح باليد اليمنى أفضل، مشيرًا إلى أن التدقيق في مثل هذه المسائل، يُنشئ عقلية إسلامية سطحية، تمثل خطرًا على الأمة.

وتابع المفتي السابق: إن العقلية الإسلامية تشبعت وتكونت في زمن المجتهدين السابقين مما اهتموا بالمسائل ذات التأثير على حياة المسلمين، وتمثل فارقا فيها.

وأكد أن الاهتمام والتدقيق في مثل هذه المسائل، يجعل أفراد الأمة يهتمون بالمسائل الفرعية فقط، وليست القضايا الأساسية، التي يمكن أن تخرج الأمة من أزمتها.

ولفت إلى أن اليدين وسيلة لضبط العدِّ فيحصل العد باليمنى ويحصل باليسرى ويحصل بهما معًا والأمر في ذلك واسع وليس لأحد أن ينكر فيه على أحد، مع استحباب البدء باليمنى؛ لأن السنة حثت على التيامن.

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