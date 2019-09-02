وقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي و 30 ضابطا وعسكريا في الكويت

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح قرارا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل.



وذكرت أيضا صحيفة «الراي» الكويتية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أصدر قرارًا بإيقاف مدير السجن المركزي و30 ضابطًا وعسكريًا عن العمل وإحالتهم على التحقيق بتهمة الإهمال والتقصير.





