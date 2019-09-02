السيطرة على حريقين في شبرا الخيمة والقناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريقين نشب أحدهما في مصرف سندبيس بالقناطر الخيرية بسبب حرق أحد المزارعين كمية كبيرة من القش والآخر في مقلب قمامة بحي شرق شبرا الخيمة وتحرر محضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق.



تلقي العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إخطارا بنشوب حريق مصرف سندبيس مارا بالأراضي الزراعية حيث أحرق أحد الأهالي كمية من القش بعد إلقائها على المصرف ما أدى إلى تصاعد الأدخنة الكثيفة نتيجة الحرق.



كما سيطرت القوات على حريق نشب بمقلب قمامة مرتفع في شارع 125 بشبرا الخيمة تم تركه منذ عدة أيام واشتعل ذاتيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.



وعلي الفور تم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع المختلفة وتولت النيابة العامة التحقيق.



