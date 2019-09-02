ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريقين في شبرا الخيمة والقناطر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:54 م
حريق
حريق
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريقين نشب أحدهما في مصرف سندبيس بالقناطر الخيرية بسبب حرق أحد المزارعين كمية كبيرة من القش والآخر في مقلب قمامة بحي شرق شبرا الخيمة وتحرر محضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق.

تلقي العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إخطارا بنشوب حريق مصرف سندبيس مارا بالأراضي الزراعية حيث أحرق أحد الأهالي كمية من القش بعد إلقائها على المصرف ما أدى إلى تصاعد الأدخنة الكثيفة نتيجة الحرق.

كما سيطرت القوات على حريق نشب بمقلب قمامة مرتفع في شارع 125 بشبرا الخيمة تم تركه منذ عدة أيام واشتعل ذاتيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وعلي الفور تم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع المختلفة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتداب المعمل الجنائي لفحص موقع حريق بمخزن كرتون بالقناطر الخيرية

السيطرة على حريق فى مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

التحقيق فى نشوب حريقين في جراج سيارات وورشة نجارة بشبرا الخيمة

السيطرة على حريق شب فى مصنع للبلاستيك بشبرا الخيمة

ندب خبراء المعمل الجنائي لـ معاينة موقع حريق شقة في شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

بـ فستان فوق الركبة وخلخال.. هنا شيحة بـ إطلالة غير تقليدية.. والجمهور: دايما جميلة

#بنت_علوانى_برا_الاهلى يتصدر تويتر .. مغردون: اعرفى انتى بتلعب مع مين

شوبير يكشف سر تعثر صفقة رحيل أزارو عن الأهلي

بعد تألقه.. بشرى سارة لنجم نادي الزمالك

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

أحمد موسى يكشف مفاجأة جديدة عن الجماعة الإرهابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه أبرزها تأثيره على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان