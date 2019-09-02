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رياضة

أسوان يشارك في بطولة الجونة الودية استعدادا للممتاز

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:06 م
بطولة الجونة الودية
بطولة الجونة الودية
رباب الهوارى
يشارك الفريق الأول لأسوان ، السبت المقبل، في بطولة الجونة الودية، التي تستضيفها ملاعب نادي الجونة بمدينة الغردقة ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة موسم 2019,2020.

ويشارك فريق أسوان ضمن أربعة اندية هي الجونة ،أسوان ، حرس الحدود ،مصر المقاصة ،علي ملاعب نادي الجونة .

وتأتى مباريات البطولة الودية كالآتى :

الجونة ومصر المقاصة في الافتتاح يوم السبت المقبل

أسوان وحرس الحدود يوم الأحد المقبل

ويلعب الخاسر من اللقاء الأول مع الخاسر من اللقاء الثانى ،يوم الثلاثاء علي المركزين الثالث والرابع. 

ويلعب في نفس اليوم مساء الفائز من اللقاء الأول مع الفائز من اللقاء الثانى علي لقب البطولة .

وكان قد استقر مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، والجهاز الفنى بقيادة مجدى عبدالعاطي، على إرسال قائمة أولية لاتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة الدورى الممتاز.

واللاعبون هم: طلعت الجبلاوى، رضا السيد، وإسلام سليمان، ثلاثي حراس المرمى، ومحمد جابر، وعبدالله السنجهاوى، ثنائى مركز الدفاع ،وهيثم الفيل، وأحمد فتحي، وأحمد عامر، ثلاثى خط وسط الفريق، ومحمود نعيم الظهير الأيمن، وحسن طارق والصباحي صانعي الألعاب، وبدارا سيلا في الهجوم.

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