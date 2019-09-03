انبسطت قوي بالشغل معاك.. هنا شيحة تنشر صورة لها مع هاني عادل...شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة، عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها مع الفنان هانى عادل.
وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة " امبسطت قوي بالشغل معاك .. نصيبي وفستمك٣ ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "منورين - دورك حلو اووى -- انت عسل".
يذكر أن الجزء الأول والثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، كانا قد حققا نجاحا كبيرا مما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين، إلى كتابة الجزء الثالث.
وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة " امبسطت قوي بالشغل معاك .. نصيبي وفستمك٣ ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "منورين - دورك حلو اووى -- انت عسل".
يذكر أن الجزء الأول والثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، كانا قد حققا نجاحا كبيرا مما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين، إلى كتابة الجزء الثالث.