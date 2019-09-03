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فن

انبسطت قوي بالشغل معاك.. هنا شيحة تنشر صورة لها مع هاني عادل...شاهد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:50 ص
هنا شيحة و هانى عادل
هنا شيحة و هانى عادل
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة، عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها مع الفنان هانى عادل.

وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة " امبسطت قوي بالشغل معاك .. نصيبي وفستمك٣ ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "منورين - دورك حلو اووى -- انت عسل".

يذكر أن الجزء الأول والثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، كانا قد حققا نجاحا كبيرا مما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين، إلى كتابة الجزء الثالث.

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