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رياضة

تامر عبد الحميد: تألق مصطفى محمد يصعب من موقف عمر السعيد.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:04 ص
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
محمد رشاد
أكد تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن تألق مصطفى محمد مهاجم الابيض مؤخرا يصعب الامور على رفيقه عمر السعيد.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: مكان عمر السعيد الأساسي مع الفريق في خطر، بعد تألق مصطفى محمد في الفترة الأخيرة.

واردف تامر عبد الحميد: لا بد ان يضع عمر السعيد انتقادات الجمهور امام عينيه، لتكون حافزا له ويعود مرة اخرى إلى مستواه.

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