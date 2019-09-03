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تيتانيك كلاكيت تانى مرة..أطول رحلة بحرية في العالم.. 245 يوم بـ 90 ألف دولار..فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
تيتانيك كلاكيت تانى مرة.. يبدو أن أسطورة السفينة الأسطورية ستتكرر من جديد ولكن مع بعض الإختلافات، بعدما أقلعت سفبنة سياحية فاخرة من ميناء جرين ويتش بعاصمة الضباب لندن، فى 31 أغسطس الماضى وهىأطول رحلة بحرية حول العالم.

وتسعى شركة Viking Cruises المالكة للسفينة لتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وأطلقت على الرحلة "Ultimate World Cruise" التى تستمر لمدة 245 يومًا متواصلًا.

وستمر الفينة عبر 6 قارات بين 51 دولة مختلقة، وسترسو فى 11 ميناء، بينما ستقل على متنها 930 راكبًا من الأثرياء، على مدار 8 أشهر كاملة.

ويقضى الركاب رحلتهم في 23 مدينة بينما تبلغ سعر تذكرة الفرد 93 ألف دولار للدرجة أولى، والتى تشمل وجبات ونشاطات سياحية فاخرة لكل مدينة.

يذكر أن السفينة العملافة بنيت فى عام 2017، والتى يتجاوز طولها 228 مترًا، كما تحتوى على 10 قاعات لتناول الطعام، بالإضافة لـ 465 غرفة نوم كبيرة تحتوى كلًا منها على بلكونة خاصة، كما تحتوى الباخرة على منتجع صحي، والعديد من جمامات السباحة، وقاعة احتفالات كبرى.

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