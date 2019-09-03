ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماتت وهي تغني على المسرح.. فيديو يوثق لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:59 ص
جوانا ساينز
جوانا ساينز
سعيد فراج
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة، مقطع فيديو بشكل واسع، رصد لحظة وفاة مغنية الراب الإسبانية جوانا ساينز، وهي تغني أمام جمهورها على المسرح.

وظهر في مقطع الفيديو، المغنية جوانا ساينز، تلهو مع فرقتها الموسيقية والراقصة، بينما تندفع شرارة من الألعاب النارية، التي أصابتها، وصعقتها، لتسقط مغشية عليها أمام الجمهور وتفارق الحياة على الفور.

وكانت الإسبانية جوانا ساينز، تشارك في الحفل مع فرقتها الغنائية The Super Hollywood Orchestra، بمدينة لاس بيرلاناس الإسبانية، في حفل شهد حضور الآلاف من الجمهور.

ومع صخب أغاني الفرقة، وتعالي صيحات الجمهور، اندفعت الألعاب النارية أمام منصة المسرح، لتصاب إحدى شراراتها المغنية الإسبانية، وأسرع المسعفين نحوها لإنقاذ حياتها دون جدوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تكشف حقيقة ندمها على عدم الزواج.. فيديو

حجب صورة المطربة السعودية داليا مبارك من إعلانات الشوارع بالمملكة

لانعدام الأمن.. إعلامية كويتية وسط حراسة مشددة في اسطنبول.. فيديو

لقطات صادمة لـ مقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

الجمهور يتغزل في هنا شيحة في أحدث ظهور لها بعد عرض نصيبي وقسمتك 3

ترشيحاتنا

وصلة غزل بين إليسا وأمير طعيمة.. ومتابعون: يا سلام على الحب

شعبة السيارات : هذا أفضل وقت لشراء سيارة

تامر عبد الحميد يتوقع بطل كأس مصر.. ويؤكد: بيراميدز ينقصه نفوذ داخل الجبلاية.. فيديو

بالأسماء.. مناطق يضربها إعصار دوريان في الولايات المتحدة.. فيديو

لحظة قتل ثور هائج لرجل خمسيني.. فيديو وصور

للهرب من تهمة مخدرات.. ام تضع ابنتها في ورطة.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان