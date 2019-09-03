ماتت وهي تغني على المسرح.. فيديو يوثق لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة، مقطع فيديو بشكل واسع، رصد لحظة وفاة مغنية الراب الإسبانية جوانا ساينز، وهي تغني أمام جمهورها على المسرح.وظهر في مقطع الفيديو، المغنية جوانا ساينز، تلهو مع فرقتها الموسيقية والراقصة، بينما تندفع شرارة من الألعاب النارية، التي أصابتها، وصعقتها، لتسقط مغشية عليها أمام الجمهور وتفارق الحياة على الفور.وكانت الإسبانية جوانا ساينز، تشارك في الحفل مع فرقتها الغنائية The Super Hollywood Orchestra، بمدينة لاس بيرلاناس الإسبانية، في حفل شهد حضور الآلاف من الجمهور.ومع صخب أغاني الفرقة، وتعالي صيحات الجمهور، اندفعت الألعاب النارية أمام منصة المسرح، لتصاب إحدى شراراتها المغنية الإسبانية، وأسرع المسعفين نحوها لإنقاذ حياتها دون جدوى.