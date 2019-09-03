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فن

مسابقة من لطيفة لـ جمهورها لحضور حفل الإسكندرية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:41 ص
لطيفة
لطيفة
سعيد فراج
نشرت الفنانة التونسية لطيفة، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت فيها عن مسابقة لجمهورها، لحضور حفلها القادم في الإسكندرية، يوم 13 سبتمبر الجاري.

وكتبت لطيفة في تغريدتها، قائلة: "مين هيقولي كم عدد الحفلات اللي أنا عملتها في اسكندرية .. اللي هيقدر يجاوب صح هيكون ليه فرصة إن يحضر معايا حفلتي يوم ١٣ سبتمبر في مدينة إليكس ويست بالأسكندرية".

وتقدم "لطيفة" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها منها: "فريش، ملحوقة، كل اللي حبوا، عشان حبيت، وليلة وغيرهم".

وتستعد لطيفة لطرح ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

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