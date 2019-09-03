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فن

شاهد.. كواليس تصوير كليب بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:36 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
سعيد فراج
نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابيها الرسميين على تويتر وانستجرام، صور من كواليس تصوير كليب أغنية "بعشق تفاصيلك" للفنانة اللبنانية نجوى كرم، المنتظر طرحه قريبًا، وذلك بعد طرح أغنية الكليب حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

وظهرت نجوى كرم في الكواليس، بشوارع بيروت وهي تتلاحم مع جمهورها حيث تغني الكليب مع المارة في الشارع، مثلما فعلت في كليبها الأخير "ملعون أبو العشق"، الذي طرحته قبل أشهر وحقق نجاح كبير.

أغنية ""بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، من كلمات: أحمد ماضي، والحان: عادل العراقي، وتوزيع: إستديو طوني سابا، وتم تصوير كليبها في مختلف المناق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاة من فكرة كليبها الأخير "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.
شاهد.. كواليس تصوير كليب بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم
شاهد.. كواليس تصوير كليب بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم
شاهد.. كواليس تصوير كليب بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم
شاهد.. كواليس تصوير كليب بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم

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