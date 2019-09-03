شيرين عبد الوهاب تنفي إحياءها حفلا في الرياض

بيان إعلامي

عن ما ورد حول إقامة الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.

مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) September 2, 2019

أصدر المكتب الإعلامي للفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، ينفي فيه قيام الفنانة بإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر أكتوبر المُقبل.وقال المكتب الإعلامي في بيانه الصادر: "عن ما ورد حول إقامة الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة".يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب، كانت أغنية "الحب خدعة"، وهي من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي، مكس وماستر: م. امير محروس.أما عن آخر ألبوم للفنانة شيرين، فكان "نساي"، والذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.