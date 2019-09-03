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تعليم

8 سبتمبر.. كلية العلوم جامعة حلوان تبدأ امتحانات دور سبتمبر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:04 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة.

وأوضح أعضاء اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة حلوان، أن الامتحانات ستستمر لمدة 5 أيام ، تبدأ من يوم ٨ إلى ١٢ سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين في معرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

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