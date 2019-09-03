مستقبل وطن ينظم عددا من المعارض ومنافذ السلع المخفضة في 10 محافظات

أعلن حزب مستقبل وطن، عن تنظيمه عدة فعاليات بداية شهر سبتمبر الجاري، في 10 محافظات من بينها معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة عن الاسواق، وندوات تثقيفية وتوعوية.





وقال حزب مستقبل وطن، في بيانه: "اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بافتتاح عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق "الضاهر والبساتين و النزهة والأزبكية " تفعيلا لمبادرة كلنا معك".





وأضاف بيان حزب مستقبل وطن: "كما اضطلع أمين الحزب بمحافظة الجيزة بإقامة عدة معارض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق "إمبابة والوراق والبدرشين والصف".





وأوضح بيان حزب مستقبل وطن، ان أمانة الحزب بمحافظة المنوفية اقامت منفذا لبيع السلع التموينية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة وذلك بمراكز السادات وشبين الكوم وتلا.





وواصل حزب مستقبل وطن، بيانه، كما اضطلعت أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ بتنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسى بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ.





وتابع بيان حزب مستقبل وطن، أن أمانة الحزب بمحافظة مطروح أقامت منفذا لبيع للسلع التموينية واللحوم والاسماك بأسعار مخفضة بجوار الموقف الجديد بمدينة مرسى مطروح.





ونوه بيان حزب مستقبل وطن، إلى أن أمين الحزب في دمياط، نظم دورة تدريبية حول كيفية التعامل بلغة الإشارة لبعض الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بمقر الحزب.





وأكد بيان حزب مستقبل وطن، أن أمانة الحزب بالسويس قامت بأعمال رفع كفاءة وصيانة وتجميل مركز شباب المثلث بمدينة السويس، فضلا عن تنظيم معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقتى فيصل والأربعين.





وأردف حزب مستقبل وطن في بيانه، أن أمانة الحزب بالفيوم نظتم دورة تدريبية حول أهمية مشاركة المرأة فى الحياة الحزبية بمقر الحزب بمدينة الفيوم.





ولفت بيان حزب مستقبل وطن، إلى أن أمين الحزب بالمنيا نظم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك في قرية الفاروقية بمركز سمالوط، فضلا عن إقامة عدة معارض لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة بمركز العدوة وسمالوط وبنى مزار ومغاغة.



