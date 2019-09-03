تعرف على أسعار الذهب اليوم 3 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

سجّلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 706 جنيهات للجرام بدون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24: 806 جنيهات



سعر جرام الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 706 جنيهات



سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 605 جنيهات



سعر الجنيه الذهب



بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5648 جنيهًا

