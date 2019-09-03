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تعرف على أسعار الذهب اليوم 3 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
ندى فتح الله
سجّلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 706 جنيهات للجرام بدون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24: 806 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 706 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 605 جنيهات

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5648 جنيهًا

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