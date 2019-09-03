«اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر» يتصدر نشرة صباح البلد ..فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



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التعليم تعلن نتيجة المرحلة الاولى للقبول بمدرسة الضبعة االنووية



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وزير الزراعة يفتتح محطة رى بالطاقة الشمسية



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المالية : أسعار السلع لن تتأثر بإلغاء الدولار الجمركى



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