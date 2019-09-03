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«اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر» يتصدر نشرة صباح البلد ..فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
كأس مصر
كأس مصر
آيات أحمد
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

الأهرام

رئيس الوزراء يناقش سبل تحفيز الاستثمار الاجنبى ويشدد على سرعة صرف المستحقات المالية لتحفيز الصادرات

الأخبار

منتدى شباب العالم ينطلق فى شرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر القادم

اليوم السابع

مع اقتراب الدراسة.. التعليم تحذر المدارس الدولية من تحصيل المصروفات بالدولار

أخبار اليوم
التعليم تعلن نتيجة المرحلة الاولى للقبول بمدرسة الضبعة االنووية

الجمهورية

وزير الزراعة يفتتح محطة رى بالطاقة الشمسية

الوطن
المالية : أسعار السلع لن تتأثر بإلغاء الدولار الجمركى

الشروق
اتحاد الكرة يحدد موعد نهائى كأس مصر

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