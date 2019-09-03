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سعر الدولار اليوم 3 - 9 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:11 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ندى فتح الله
سجل سعر الدولار اليوم 3- 9 – 2019 في مصر، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية اليوم.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.
سعر اليورو: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 116.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.

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