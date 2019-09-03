مصرع موظف وإصابة ٢ آخرين في تصادم بسوهاج

لقي موظف مصرعه كما أصيب شخصان آخران، إثر تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بقرية دمنو مركز سوهاج.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بحادث تصادم بطريق قرية دمنو دائرة المركز، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي سوهاج قيادة "محمد. ف. ف" ٣٨ عاما سمكري سيارات ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "محمد. ح. ع" ٤٤ عاما موظف ويقيم دائرة المركز مما أدى لسقوط قائد الدراجة البخارية بترعة فرعية مجاورة للطريق.





نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية تم انتشال الجثة وإصابة كلًا من قائد السيارة بكسر بعظام الجمجمة، "محمد. ش. ع" ٢٣ عاما سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج من مستقل السيارة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام والمصابان لمستشفي سوهاج الجامعي.



