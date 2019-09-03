مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز في النهائي.. من يفوز بـ كأس مصر ؟

يترقب عشاق كرة القدم المصرية انطلاق القمة النارية بين الزمالك وبيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر.
كان الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما صعد بيراميدز على حساب بتروجت.
الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر
نجح الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر تحت قيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو بدون استقبال أي هدف، كما واصل الأبيض تألقه الساحق في بطولة كأس مصر بتحقيق الفوز الـ 17 على التوالي.
على الجانب الآخر يقدم بيراميدز مستوى رائعًا تحت قيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، حيث نجح في الفوز على الأهلي في دور الـ 8، وواصل تفوقه بهزيمة بتروجيت بهدفين دون رد في الدور قبل النهائب، ليصل بيراميدز حديث العهد إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.
الزمالك وبيراميدز.. من يفوز بـ كأس مصر؟