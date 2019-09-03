مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز في النهائي.. من يفوز بـ كأس مصر ؟

يترقب عشاق كرة القدم المصرية انطلاق القمة النارية بين الزمالك وبيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر.





كان الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما صعد بيراميدز على حساب بتروجت.



