ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية تلتقى 27 مرشحا لزيادة أمناء الفتوى بالجامع الأزهر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
محمد شحتة
عقد مجمع البحوث الإسلامية مقابلات شخصية للوعاظ المرشحين للعمل كأمناء فتوى بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، لزيادة عدد الأمناء باللجنة بعد زيادة الإقبال عليها مؤخرًا، حيث بلغ عدد المرشحين نحو (27) واعظًا من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدعم لجان الفتوى لمواجهة فوضى الفتاوى وتوجيه الناس نحو صحيح الدين والقضاء على الأفكار المنحرفة والمضللة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد إن المقابلات تأتي ضمن خطة تطوير لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر وإمدادها بالكوادر الجديدة المتميزة لمواجهة فوضى الفتاوى، ومواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة التي تحاول جماعات التكفير والإرهاب ترويجها بين الناس باسم الدين.

أضاف عيّاد أنه أجرى المقابلة مع المتقدمين نخبة من المتخصصين ومن المشرفين على اللجنة الرئيسة بالجامع الأزهر ضمت: عباس شومان وكيل الأزهر السابق، عبد الهادي زارع عضو هيئة كبار العلماء، علي الحسيني أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، سعيد عامر الامين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، حيث استمرت المقابلة على مدار اليوم وشهدت نقاشًا وحوارات مع المتقدمين للتأكد من قدراتهم العلمية وتوافر شروط المفتي فيهم.

أوضح الأمين العام أن المقابلة استهدفت اختيار كوادر متميزة يتوافر فيها الشروط اللازمة للمفتي، لأن الفتوى صناعة تحتاج إلى إعداد وتأهيل وتدريب مستمر على المستجدات والقضايا المعاصرة وفقه النوازل ومقتضى الواقع، بما يلبي احتياجات الناس المعرفية حسب الأحوال والعرف والمآل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في تقريره نصف السنوي.. أمين البحوث الإسلامية: انتشار واسع للوعاظ وتواصل مباشر مع المواطنين.. و35 ألف درس للسيدات.. ولقاءات متنوعة لمبعوثي الأزهر لدول العالم لنشر السلم المجتمعي وقيم التسامح

أمين "البحوث الإسلامية لـ وعاظ مطروح: رسالتكم ليست هينة..ونحتاج لتعميم منهجنا

قبيل انتهاء برنامج إعداد المفتي.. أمين البحوث الإسلامية يلتقي الوعاظ

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب وفاة فايزة كمال

ماتت وهي تغني على المسرح.. فيديو يوثق لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز

وزيرة الهجرة: نتابع بقلق مع سفارتنا بأوكرانيا تطورات أزمة الطلبة المصريين

الحافلة الآمنة.. جهاز جديد يحمي أطفال المدارس من الموت.. صور

بعد هجمات حزب الله على إسرائيل.. رسالة تهديد من تل أبيب للبنان

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية