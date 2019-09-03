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صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
تحيا مصر ترفع كفاءة
تحيا مصر ترفع كفاءة منازل
كتب محمد عبد المنعم
أعلن صندوق تحيا مصر، أنه من المزمع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية من القرى الأكثر فقرًا، بنهاية أكتوبر القادم، والتي تشمل توفير مسكن كريم للفئات الأكثر احتياجًا في 43 قرية بالريف المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة في 100 قرية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق و25 مليون جنيه من الجمعية.

وقال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح عبد الفتاح أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة تشمل 1250 منزلا فى قرى:

1. كلح الجبل، الرديسية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
2. نجوع الشغب والدبابية والمعلا بمركز إسنا، حاجر العديسات قبلي بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، الرياينة بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.
3. العليقات، وحجازه بمركز قوص بمحافظة قنا.
4. الواقات بمركز طما، الحرجة قبلي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج .
5. عرب العوامر بمركز ابنوب ، العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.
6. الروبي، الحضاره، الواسطي، البحرين، الميمو، والست ميره بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.
7. العواونه، ميانه، شاويش، و معصره نعسان بمركز اهناسيا، وزرابي الحيبة، نجع حمد بمركز الفشن، و الشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بني سويف.
8. الشهابيه، بعبش، عرفه بمركز طاميه، و الحبون بمركز سنورس، والبرنس، فوز، ،رحمي، وعزبة عاشور بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.
9. لحوم، وسيدي دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
10. شبراهور، وطماي الزهايره بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .
11. ميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية .
12. البكارشة، و كفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعد هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان حيث تضمن بروتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزلا في 126 قرية، كما تضمن البروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا في 106 قرى.

صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر
صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر
صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر
صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر
صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر

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