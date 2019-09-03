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رياضة

طارق سليمان يفجر مفاجأة عن سر تمسك الأهلى بـ لاسارتي عقب خماسية صن داونز

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:35 م
طارق سليمان مرب حراس
طارق سليمان مرب حراس المرمى
ياسمين تيسير
كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن رأيه في مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، خلال فترة قيادته.

وقال طارق سليمان، في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090"، إن لاسارتي قاد الفريق في 22 مباراة، فاز بـ 18 مباراة وتعادل في 2 وهزم في مباراتين، إحداهما أمام بيراميدز عقب قيادته للفريق بيوم.

وأضاف طارق سليمان أن الدوري الممتاز هذا الموسم كان صعبا وعلى الرغم من ذلك فاز به الأهلي، وهو أمر يحسب لـ لاسارتي، خاصة أن فريق الزمالك ظل في الصدارة لنهاية الموسم.

وأكد طارق سليمان أن الحديث عن سبب تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز جاء عقب نتائج الزمالك السيئة أمر خاطئ، مشددا على أنه لولا فوز الأهلي بمبارياته لما تمكن من حصد اللقب.

وعن سر تمسك مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بـ لاسارتي عقب الهزيمة أمام صن داونز بخماسية، أوضح أن الإدارة فضلت الاستقرار حتى يتمكن الفريق من الفوز بالدوري الممتاز وهو ما حدث، مشددا على أنه لولا الاستقرار والهدوء لما تمكن الأهلي من حصد لقب الدوري الممتاز.

ونوه بأن مانويل جوزيه استمر مع الفريق عقب وداع الأهلي لبطولتي الكأس ودوري أبطال أفريقيا للحفاظ على الاستقرار وتمكن من حصد لقب الدوري وقتها أيضا.

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