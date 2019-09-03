وزير خارجية العراق يبحث مع أبو الغيط ملف إعادة البناء وتعزيز التعاون العربي

استقبل وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، أحمد أبو الغيط الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة الذي يقوم بزيارة رسميّة إلى العراق يلتقي فيها الرئاسات الثلاث، ووزير الخارجيّة.



ومن المقرر أن تتضمن الزيارة بحث جملة من الملفات المُهمّة على صعيد العراق، وعلى مُستوى الجامعة العربيّة، مع تأكيد التزام الجامعة العربيّة بدورها بمُساندة العراق بما يدعم أمنه، واستقراره، وضمان سيادته، علاوة على بحث عدد من الملفات على صعيد المنطقة، ومنها: التوصّل إلى رؤية مشتركة للأزمات التي تُعاني منها عدد من الدول العربيّة.



ونوه بيان أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع العراق ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار، وتعزيز التوازن في علاقات العراق مع محيطه العربي، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشًا واضحًا في هذه العلاقات.



وأضاف البيان أن الجامعة تدعم استقرار العراق وأمنه باعتباره مفتاحًا مهمًا لتعزيز الأمن القومي العربي، وأن الأمين العام أحمد أبو الغيط سيتحدث خلال لقاءاته مع القيادات العراقية عن أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالقضاء على داعش واعادة البناء وضمان عدم عودة هذا التهديد، وإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع الدول العربية كافة.



