"الزراعة" تبحث تيسير نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق اللبنانية

بحث الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مع مسئولي الحجر الزراعي في لبنان، سبل تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وتيسير اشتراطات الصحة النباتية للتصدير من مصر إلى لبنان، خاصة لبعض السلع ذات الأهمية الكبرى مثل المانجو والبطاطس، وذلك على هامش مشاركته في ورشة العمل الإقليمية لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا NENA والخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC.





واتفق الجانبان خلال المباحثات - التي تمت بحضور الدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بلبنان- على تيسير نفاذ الصادرات الزراعية إلى لبنان بضوابط صحة نباتية أقل تشددا، حيث سيتم دراسة تلك الضوابط بعد قيام الجانب المصري بموافاة الجانب اللبناني ببعض المعلومات الإضافية المطلوبة في أقرب وقت ممكن .. مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك بينهما واستكمال مسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.





وعرض العطار -خلال الورشة - تعليقات مصر على مسودات معايير الصحة النباتية الجديدة، إضافة لعرض التغييرات المطلوبة في معايير الصحة النباتية المعتمدة، وذلك حتى يتم تطبيقها وتيسير حركة التجارة الدولية دون الإخلال بأية قواعد تسمح بدخول آفات جديدة للبلاد ، بالإضافة إلى تقارير الإبلاغ الوطنية ومناقشة مبادرة الحزام الواحد ودور برنامج التعاون بين الصين ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لدعم قضايا الصحة النباتية، بالإضافة إلى الاستعدادت النهائية للسنة الدولية للصحة النباتية وأخيرا مناقشة تطوير طرق مسح ومراقبة الآفات ونظم الإنذار المبكرة.



