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البنك الدولي يشيد بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:02 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذج يحتذى به في هذا المجال.

وأضاف راضي أن "جورجييفا" تشاورت مع الرئيس بشأن خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الملهمة مع الصندوق، والتي تتم برؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية في أفريقيا.

وأوضح الرئيس السيسي خلال اللقاء الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في إفريقيا خاصةً في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي والسكك الحديدية لتوفير واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الإفريقية القادمة.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية أن تكون إفريقيا في قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوتًا مسموعًا فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية.

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