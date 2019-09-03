محافظ بني سويف يوجه بتكثيف المتابعة على الخدمات الصحية بالمحافظة

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدا على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، وجاري وتم تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات الهامة لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية .



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير النصف شهري الذي عرضه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بشأن مجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمنشآت الطبية الخاصة ،وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا،وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين .



وقامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم 3 قوافل طبية "خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس الماضي بقرى "الدير بالفشن، الملاحية مركز ببا، والصعايدة بسمسطا"، أسفرت عن الكشف على 4152 حالة،وعمل 149 تحليل دم،و71 طفيليات،وعمل أشعة لـ 49 حالة،واستصدار 21 قرار للعلاج على نفقة الدولة،وتحويل 60 حالات للمستشفيات،و 87 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 405 مواطنًا .



وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية،تم المرور على بعض المستشفيات المركزية (إهناسيا، سمسطا، الواسطى، الفشن) لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 67 حالة، بالإضافة إلى ترخيص عدد 5 منشآت طبية خاصة،فضلًا عن المرورعلى 139 منشأة طبية والذي أسفر عن غلق عدد 73 منشأة طبية،وترخيص مركز طبي تخصصي،وفي جانب العلاج الطبيعي فقد تم المرور على مستشفيات (الفشن ،سمسطا،الصدر وعيادة العلاج الطبيعي بقسم الجلدية)،وتم عمل مقايسة لإصلاح الأجهزة بمستشفيات(الفشن،سمسطا، الواسطى، ناصر، إهناسيا)،والتعاون مع إدارة التدريب لعمل جدول لتدريب أخصائيين العلاج الطبيعي بداية من شهر سبتمبر الجاري،فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 28 صيدلية عامة،و2 مستشفى حكومية ،3 وحدات صحية، 8 مخازن أدوية.



وفي مجال التمريض"العلاجي"تم المرور الصباحي والمسائي على عدد من المستشفيات المركزية والنوعية(الفشن، الواسطى، ببا،ناصر،سمسطا،الحميات)،وتم التدريب على كيفية التسجيل بملفات المرضى والعلاج الطبيعي على الصدر لتمريض قسم الأطفال بمستشفى ببا المركزي للأطفال الذي يعانون من مشاكل تنفسية وكيفية عمل الجلسات،بالإضافة إلى تدريب 14 من مسؤولى التدريب بالمستشفيات على الخطة الإدارية والفنية والسجلات وتذاكر المستشفيات ،وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 24 وحدة صحية بمراكز (بني سويف،ببا، الفشن، ناصر، سمسطا،الواسطى،اهناسيا)،وتم التدريب على رأس العمل خلال المرور الصباحي على الأخطاء الموجودة في السجلات الطبية ،بالإضافة إلى تدريب 120 ممرضة على مدار 3 أيام على الكشف المبكر للسمعيات للأطفال أقل من 5 سنوات.



وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة ،فقد تم الإعداد لمبادرة السمعيات وتدريب فريق التمريض على استخدام الأجهزة وتوفير شهادات فحص ما قبل الزواج ،وكروت فحص برنامج الاكتشاف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية،ومتابعة سير العمل ببرامج رعاية الأمومة والطفولة بالوحدات والمراكز الطبية.



،وفي جانب إدارة الرعاية الأساسية فقد تم إعداد البيان الخاص بتردد الوحدات المركزية عن شهر يوليو الماضي ، والمرور على الوحدات الصحية بالإدارات وإعداد وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسي إلى وزارة الصحة،وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين فقد تم تعميمه على 150 وحدة صحية،حيث تم إنهاء إجراءات عدد 100حالة للمرضى غير القادرين مابين (عمليات، أشعة، علاج، تحاليل) ،وذلك بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات.



كما قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرورعلى 158 منشأة متنوعة،وتم سحب 302 عينة،وإعدام 291 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية،وتحرير 132 محضرا،فيما تم استخراج 467 شهادة صحية ، والتوصية بإغلاق 8 من المنشآت الطبية.



وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 11ندوة إعلامية للتوعية بتنظيم الأسرة،ختان الإناث،سرطان الثدي، الصحة الإنجابية،سوء استخدام العقاقير، مرحلة البلوغ عند الإناث، فيما تم عمل 27 ندوة تثقيفية عن موضوعات:التهاب اللوزتنن، الرمد الصديدي،السعال الديكي ، النزلات المعوية، الرضاعة الطبيعية ، الانيميا، الإسهال الصيفي.