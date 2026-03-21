متى نية صيام الست من شوال؟.. اعرف آخر وقته وكيف تنويه بهذا الدعاء
سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي
أمطار شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك
ليفربول يصطدم ببرايتون في اختبار صعب.. وغياب صلاح يربك الحسابات
الفريق كامل الوزير للرئيس السيسي: 6 أشهر تفصلنا عن تشغيل مونوريل غرب النيل
175 دولارا.. تحذير: سعر النفط لن ينخفض حتى 2027
صواريخ إيران تضرب وسط إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي وأضرار في تل أبيب
عاصفة ترابية شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام عيد الفطر
ثانى أيام عيد الفطر.. استقرار أسعار الذهب في مصر وارتفاع الأوقية عالميًا
انتبه .. ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول الكحك والبسكويت
واشنطن تدرس سيناريوهات التعامل مع النووي الإيراني دون قرار نهائي
رصد غياب عدد من أفراد الأمن وضعف مستوى النظافة العامة في مستشفي منوف

مروة فاضل

شنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية حملة مرور  أمس “أول أيام عيد الفطر ” على مجمع مستشفيات منوف، بقيادة الدكتور أنور محفوظ مدير إدارة الخدمات الطبية، وبرفقة لجنة من الإدارات المعنية (مكافحة العدوى، الجودة، الصيانة، والمتابعة الإدارية).

في مستشفى صدر منوف تم المرور على جميع الأقسام والعناية المركزة، مع التأكيد على حسن معاملة المرضى، وتبين انتظام كامل للأطقم الطبية دون رصد أي غياب.

وفي مستشفى منوف العام شملت الجولة الحضانات، عناية الأطفال، الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، حيث تم رصد غياب عدد من أفراد الأمن وضعف مستوى النظافة العامة، وعلى الفور تم تحرير مذكرة رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المسئولة.

وفي مستشفى حميات منوف تم تفقد أقسام العناية المركزة، عناية الأطفال، الأشعة، والاستقبال والطوارئ، والتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الخدمات.

حيث قادت الدكتورة إيمان زهران، مدير الإدارة ، فرق المرور على عدد من الوحدات والمراكز الصحية بمختلف الإدارات، شملت: سبك الضحاك، المركز الصحي بالباجور، تلبنت أبشيش، ميت أبو شيخة، ميت سراج، مركز صحي قويسنا، مكتب الصحة، الحامول، شبرابلولة بمنوف، كفر هورين، المركز الصحي العام بشبين الكوم، مكتب صحة ثان، دنشواي بالشهداء، تلوانة، فيشا الصغرى بالباجور، وزرقان بإدارة تلا.

وشارك في أعمال المرور عدد من أعضاء الإدارة : الدكتورة نورهان الشريف، الدكتور علي طايل، الدكتور محمود سلام، الدكتورة عائشة سلام، الدكتور محمد عبد السلام، الدكتورة رانيا شريف، والدكتور رحمي جلال.

وتم خلال المرور التأكد من:تواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات، توافر الأدوية والمستلزمات، سلامة سلسلة التبريد، كفاءة الأجهزة الطبية، تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والنظافة العامة، انتظام صرف الألبان المدعمة، وانتظام عمل فرق المبادرات الرئاسية، انتظام العمل بمكاتب الصحة متابعة عيادات الأسنان خلال العيد

 نفذت إدارة طب الأسنان، بقيادة الدكتورة جمالات الفقي مدير عام الإدارة، مرورًا على عيادات الأسنان بمستشفى تلا المركزي، ومستشفى رمد شبين الكوم، ومستشفى مسنين جنزور، للتأكد من جاهزية العيادات واستمرار تقديم الخدمة للمرضى خلال إجازة العيد.

قام الدكتور محمد العسكري مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية، برفقة فريق مكاتب الصحة، بالمرور على مكتب صحة أول وثان، والغرفة الوقائية، والمركز الصحي بالإدارة الطبية بمنوف، حيث تم متابعة انتظام العمل، وسلامة سلسلة التبريد، والانضباط الإداري، مع تواجد كامل للأطقم بالنوبتجيات.

وأكدت مديرية الشئون ون الصحية أن المرور شمل جميع القطاعات (العلاجي – الرعاية الأساسية – الوقائي – الأسنان)،في تكامل رقابي من جميع الإدارات بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة خلال فترة العيد، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو سلبيات يتم رصدها.

 ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل الوزارة أن المديرية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر، من خلال خطة محكمة للمرور والمتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير في مستوى الخدمة أو الانضباط الإداري.

وأضاف  أن الهدف الأساسي هو ضمان تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة لجميع المواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد التي تشهد زيادة في الإقبال على الخدمات الصحية، مؤكدًا أن فرق المتابعة مستمرة في عملها لضبط الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

السينمات

إزالة بوسترات فيلم سفاح التجمع من السينمات

النائب محمود الجندي

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

ترشيحاتنا

حالة الطقس اليوم

التقلبات مستمرة في عيد الفطر.. نصائح للحماية من الأتربة

انقاذ شاب بلا مأوى

التضامن تنقل شابا بلا مأوي لدار رعاية بالإسكندرية

التهنئة بعيد الفطر المبارك

الأنبا أغناطيوس يقود وفدا كنسيا لتهنئة محافظ الغربية ومدير الأمن بالعيد

بالصور

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015

بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد