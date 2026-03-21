رصد غياب عدد من أفراد الأمن وضعف مستوى النظافة العامة في مستشفي منوف

شنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية حملة مرور أمس “أول أيام عيد الفطر ” على مجمع مستشفيات منوف، بقيادة الدكتور أنور محفوظ مدير إدارة الخدمات الطبية، وبرفقة لجنة من الإدارات المعنية (مكافحة العدوى، الجودة، الصيانة، والمتابعة الإدارية).

في مستشفى صدر منوف تم المرور على جميع الأقسام والعناية المركزة، مع التأكيد على حسن معاملة المرضى، وتبين انتظام كامل للأطقم الطبية دون رصد أي غياب.

وفي مستشفى منوف العام شملت الجولة الحضانات، عناية الأطفال، الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، حيث تم رصد غياب عدد من أفراد الأمن وضعف مستوى النظافة العامة، وعلى الفور تم تحرير مذكرة رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المسئولة.

وفي مستشفى حميات منوف تم تفقد أقسام العناية المركزة، عناية الأطفال، الأشعة، والاستقبال والطوارئ، والتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الخدمات.

حيث قادت الدكتورة إيمان زهران، مدير الإدارة ، فرق المرور على عدد من الوحدات والمراكز الصحية بمختلف الإدارات، شملت: سبك الضحاك، المركز الصحي بالباجور، تلبنت أبشيش، ميت أبو شيخة، ميت سراج، مركز صحي قويسنا، مكتب الصحة، الحامول، شبرابلولة بمنوف، كفر هورين، المركز الصحي العام بشبين الكوم، مكتب صحة ثان، دنشواي بالشهداء، تلوانة، فيشا الصغرى بالباجور، وزرقان بإدارة تلا.

وشارك في أعمال المرور عدد من أعضاء الإدارة : الدكتورة نورهان الشريف، الدكتور علي طايل، الدكتور محمود سلام، الدكتورة عائشة سلام، الدكتور محمد عبد السلام، الدكتورة رانيا شريف، والدكتور رحمي جلال.

وتم خلال المرور التأكد من:تواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات، توافر الأدوية والمستلزمات، سلامة سلسلة التبريد، كفاءة الأجهزة الطبية، تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والنظافة العامة، انتظام صرف الألبان المدعمة، وانتظام عمل فرق المبادرات الرئاسية، انتظام العمل بمكاتب الصحة متابعة عيادات الأسنان خلال العيد

نفذت إدارة طب الأسنان، بقيادة الدكتورة جمالات الفقي مدير عام الإدارة، مرورًا على عيادات الأسنان بمستشفى تلا المركزي، ومستشفى رمد شبين الكوم، ومستشفى مسنين جنزور، للتأكد من جاهزية العيادات واستمرار تقديم الخدمة للمرضى خلال إجازة العيد.

قام الدكتور محمد العسكري مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية، برفقة فريق مكاتب الصحة، بالمرور على مكتب صحة أول وثان، والغرفة الوقائية، والمركز الصحي بالإدارة الطبية بمنوف، حيث تم متابعة انتظام العمل، وسلامة سلسلة التبريد، والانضباط الإداري، مع تواجد كامل للأطقم بالنوبتجيات.

وأكدت مديرية الشئون ون الصحية أن المرور شمل جميع القطاعات (العلاجي – الرعاية الأساسية – الوقائي – الأسنان)،في تكامل رقابي من جميع الإدارات بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة خلال فترة العيد، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو سلبيات يتم رصدها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل الوزارة أن المديرية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر، من خلال خطة محكمة للمرور والمتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير في مستوى الخدمة أو الانضباط الإداري.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو ضمان تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة لجميع المواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد التي تشهد زيادة في الإقبال على الخدمات الصحية، مؤكدًا أن فرق المتابعة مستمرة في عملها لضبط الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.