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فن

نيكول سابا تقضي إجازتها في أنطاليا .. شاهد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:19 م
نيكول سابا
نيكول سابا
محمد بدران
نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا صورا لها على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نيكول سابا وهى تقضى إجازتها الصيفية في مدينة "أنطاليا" بتركيا وعلقت قائلة "أجواء الصيف الماضى".

وتستعد نيكول سابا لإطلاق أغنية جديدة تتكتم تفاصيلها لحين وضع اللمسات الأخيرة لها، بالإضافة إلى نيتها لخوض عمل درامي جديد، حيث تقوم نيكول سابا حاليا بقراءة أكثر من سيناريو لاختيار الفكرة الملائمة لظهورها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة، والتي كان آخرها الجزء الثاني من "الهيبة" مع تيم حسن.
نيكول سابا تقضي إجازتها في أنطاليا .. شاهد
نيكول سابا تقضي إجازتها في أنطاليا .. شاهد

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