ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة مبهجة.. رانيا ملاح تخطف الأنظار

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:26 م
رانيا ملاح
رانيا ملاح
محمد بدران
نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال قضاء إجازتها الصيفية.

ظهرت رانيا الملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها حيث ارتدت وكت باللون الأبيض، وصففت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة رقيقة، زادت من جمال ملامحها. وعلقت قائلة "مطرح ما تلاقي ضحكتك ابنى بيت واسكن فيه".

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
بـ إطلالة مبهجة.. رانيا ملاح تخطف الأنظار
بـ إطلالة مبهجة.. رانيا ملاح تخطف الأنظار

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ هوت شورت .. رانيا ملاح تبرز أنوثتها في أحدث ظهور.. صور

بفستان كب.. دانا حمدان بإطلالة مثيرة تبرز أنوثتها

رانيا ملاح تتألق بالأسود في إطلالة جذابة خلال أحدث جلسة تصوير

بـ إطلالة مبهجة فى الامارات.. لقاء سويدان تخطف الأنظار.. شاهد

فستان مفتوح من الساق.. رانيا ملاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لونى المفضل .. رانيا ملاح فى أحدث ظهور لها بالأبيض والأسود

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

خطة قطر في خطر.. نيمار يجهز مفاجأة صادمة لـ باريس سان جيرمان

قتل ده ولا صيد .. عماد متعب يعرض على معجبيه سمكة ملونة ويده ملطخة بالدماء

زهرة غسيل وصودا كاوية.. البيطريين: كارثة تنتظر المصريين عند شراء هذا النوع من الجبن

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير وطربوش أحمر.. شبيهة ياسمين صبرى بإطلالة جذابة فى الصحراء

أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة