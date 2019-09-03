بـ إطلالة مبهجة.. رانيا ملاح تخطف الأنظار

نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال قضاء إجازتها الصيفية.



ظهرت رانيا الملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها حيث ارتدت وكت باللون الأبيض، وصففت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة رقيقة، زادت من جمال ملامحها. وعلقت قائلة "مطرح ما تلاقي ضحكتك ابنى بيت واسكن فيه".



يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.



مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.