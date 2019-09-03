الهجان يتفقد مستوى النظافة بعدد من المناطق بمدينة قنا .. صور

أجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، جولة ميدانية، في عدد من الشوارع، لمتابعة مستوي النظافة بعدد من المناطق شرق مدينة قنا"منطقة المساكن - الشئون - الكنوز - الحصواية"، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظه.



بدأ الهجان، جولته بمنطقة المساكن، حيث قام بالتجول سيرًا علي الاقدام بعدد من الشوارع البينية حول العمارات السكنية للتأكد من مستوي نظافتها، و وجه مسئولي الوحدة المحلية باستغلال المساحات الفضّاء بإنشاء حدائق عامة وملاعب مفتوحه للشباب، كما وجه بزيادة عدد صناديق القمامة و غلق المحلات التجارية المقامة بالشقق السكنية لمخالفتها شروط التعاقد.



وطالب الهجان، مُلاك الوحدات السكنية بسرعة طلاء واجهاتها لإضفاء المظهر الجمالي علي شوارع المدينة لا سيما الرئيسية منها.



وفي منطقة الشئون كلف محافظ قنا، التنفيذيين بعمل الصيانة اللازمة لحاويات القمامة أولا بأول و شدد علي ضرورة الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري بمختلف شوارع وميادين المدينة وتقليم الأشجار ودهان البلدورات حتي تظهر بالشكل الحضاري اللائق.



وفي منطقة الكنوز أمر الهجان، بتحرير محاضر ضد أصحاب الاراضي الفضّاء والمُسوّره التي بها مخلفات قمامة متراكمة وحثهم علي نقلها إلى الأماكن المخصصة لها حفاظا علي سلامة المواطنين.



واختتم الهجان، جولته بتفقد منطقة الحصواية، حيث شدد علي إزالة الأدوار العليا المخالفة لشروط التراخيص.