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بدون مكياج وبنظارة شمس.. إيمان العاصى فى إطلالة كاجوال.. شاهد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:16 م
إيمان العاصى
إيمان العاصى
هاجر هانئ
حرصت الفنانة إيمان العاصى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى الأنستجرام، صورا جديدة.

وأطلت إيمان فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستان رمادى متوسط الطول، وتميز التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات أو رسومات، وأنتعلت حذاء رياضى مسطح ونسقت معه حقيبة كبيرة تميزت بالألوان المتعددة.

وأكملت إيمان العاصى إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية، وبدت بتسريحة شعر بسيطة، فيما أعتمدت على جمالها الطبيعى و لم تستخدم مستحضرات التجميل، وارتدت نظارة شمس سوداء متناسقة مع ملامحها.


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