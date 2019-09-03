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رياضة

الدوريات الخمس الكبرى.. حجم الميركاتو الصيفي في أوروبا يتجاوز 6 مليارات دولار

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:50 م
حجم الميركاتو الصيفي
حجم الميركاتو الصيفي في أوروبا
حسام الحارتي
كشف موقع ديلويت اليوم " الثلاثاء"، عن إجمالي ما أنفقته كرة القدم في أكبر خمس مسابقات الدوري في أوروبا هذا الموسم .

وأوضحت ديلويت أن إجمالي ما أنفقته خماسي مسابقات الدوري في أوروبا بلغ مايقرب من 5.5 مليار يورو اي مايعادل "6.13"مليار دولار خلال فترة الانتقالات التي حدثت مؤخرا .

وأوضحت أن ماتم إنفاقه يزيد بمقدار "0.9"، مليار يورو عن الرقم القياسي المسجل في عام "2018"، حيث أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "1.55"مليار يورو .

وأنفقت أيضا أندية الدوري الإسباني "1.37"، مليار يورو متجاوزة حاجز حاجز المليار يورو لأول مرة في تاريخه بينما أنفقت أندية الدوري الإيطالي "1.17"مليار يورو وأندية الدوري الألماني "740" مليون يورو بالإضافة إلى أندية الدوري الفرنسي "670"مليون يورو .

وأكد دان جونز الشريك في وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لديلويت في تصريحات سابقة، أن معدل حجم الانفاقات في أندية الدوري الخمس الكبرى في اوروبا لم يحقق من قبل.

وقال دان جونز الشريك في وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لديلويت: "بلغت معدلات إنفاق الأندية في بطولات الدوري ‭‭'‬‬الخمس الكبرى‭‭'‬‬ في أوروبا مستويات لا سابق لها في‭‭ ‬‬فترة الانتقالات هذا الصيف".

وتابع :" التغيرات الإدارية داخل تلك الأندية وتحسين تشكيلات الفرق من أجل تحقيق تحقيق الأهداف على أرض الملعب هي السبب الرئيسي في زيادة الانفاق".

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