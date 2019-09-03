اخبار الزمالك اليوم 3-9-2019.. الاتحاد التونسي يوافق على بقاء ساسي والنقاز.. وميتشو يقسو على اللاعبين بسبب بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، خاصة صفقة المدرب الجديد وجاءت كالتالي:وقع محمد احمد كماتشو الظهير الايمن لفريق الزمالك مواليد ١٩٩٧ على عقود الانتقال لنادي الاسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع لاعب السلة سامي العراقي والذي كان محترفا في أحد أندية الدنمارك ولاعب بين صفوف منتخب الدنمارك أيضا وذلك لدعم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.خاض الثلاثي فرجاني ساسي وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال، حيث قام الثلاثي بأداء تدريبات منفصلة بعد التدريبات البدنية لكل لاعبي الفريق.خاض محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا في صالة الجيمانزيوم بالنادي بقرار من الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الابيض حيث لم يبدأ اللاعب التدريبات البدنية مع اللاعبين في الملعب.حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على توجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق، وذلك قبل انطلاق المران.انفرد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بأيمن طاهر مدرب حراس المرمى من أجل تجهيز محمد عواد وأبو جبل حارسي المرمى بالفريق لمباراة بيراميدز.عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع انطونيو مدرب الأحمال.أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء موافقته رسميا على بقاء لاعبي نسور قرطاج فرجاني ساسي وحمدي النقاز مع الزمالك من أجل خوض نهائي كأس مصر أمام بيرامديز يوم الأحد.رفض الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، منح لاعبي الفريق الأبيض راحة اليوم.