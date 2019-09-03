الزمالك يتعاقد مع لاعب السلة سامي العراقي

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع لاعب السلة سامي العراقي والذي كان محترفا في أحد أندية الدنمارك ولاعب بين صفوف منتخب الدنمارك أيضا وذلك لدعم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.



والتقى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، باللاعب في حضور الدكتور خالد طلعت مدير النشاط الرياضي بالنادي وعصام عبد الحميد المدير الفني لسلة الزمالك وطارق السعيد المدير الإداري وأحمد عادل عبد الفتاح.