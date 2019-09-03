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رياضة

لاعب الزمالك ينتقل إلى الإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:10 م
الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي
محمد رشاد
وقع محمد احمد كماتشو الظهير الايمن لفريق الزمالك مواليد ١٩٩٧ على عقود الانتقال لنادي الاسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع اللاعب على العقود اليوم بعد رحيله عن الزمالك في ظل عدم قيده بقائمة الفريق الابيض.

ويجيد كماتشو اللعب في مركزي الظهير الايمن والمساك وسبق له وانضم للاتحاد السكندري من قبل على سبيل الاعارة

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