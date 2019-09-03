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رياضة

تدريبات إضافية لثلاثي الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:18 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
منتصر الرفاعي - ملك موسى
خاض الثلاثي فرجاني ساسي وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال، حيث قام الثلاثي بأداء تدريبات منفصلة بعد التدريبات البدنية لكل لاعبي الفريق.

وطلب ميتشو المدير الفني للزمالك من مدرب الأحمال تجهيز الثلاثي بشكل قوي لمواجهة بيراميدز بأداء تدريب بدني بالجري حول الملعب وزيادة معدلات اللياقة البدنية.

ويخوض الزمالك تدريباته حاليا استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز مساء الأحد المقبل في نهائي كأس مصر.

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