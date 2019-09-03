فنانة مصرية تستغيث بمباحث الإنترنت بعد نشر فيديو مسيء لها.. فيديو

قال الفنانة عبير الشرقاوي، نجلة المخرج جلال الشرقاوي، إن هناك فيديو يطاردها منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن هذا الفيديو تم فبركته من شخص مريض.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد على، أن هذا الفيديو يحتوي على صورة مكتوب عليها أنها تقول أنها شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها " بطلى تنشري الفاحشة وسأتزوجك فى الجنة" .



وأشارت إلى أنها لم تنشر أى فاحشة، أو أى شيء يسيء لها، وأكدت أنها لم تقول هذه الأشياء نهائيًا.



وكشفت أنها حاولت التوصل لإدارة القناة المنشور عليها هذا الفيديو، وتأكدت أن هذه القناة موجودة خارج مصر.



واستغاثت الفنانة عبير الشرقاوي بمباحث الإنترنت بالتحقيق فى هذه القضية وإزالة هذا الفيديو المسيء لها.

