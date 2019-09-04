معركة هاسيندا.. خناقة ودهس بين شباب وبنات في الساحل الشمالي.. فيديو

عرض الإعلامي شريف عامر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «معركة هاسيندا» بالساحل الشمالي، حيث تشاجر مجموعة من الشباب بصحبة عدد من الفتيات كما أظهر الفيديو.





وأضاف شريف عامر خلال برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن المشاجرة لم تكن الأولى ولكن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تساعد في الانتشار بشكل أكبر، موضحًا أن منذ السبعينيات والثمانينيات و مصر كانت تشهد أكبر موجة عنف اجتماعي ولكن لم تنتشر بهذا الشكل.



