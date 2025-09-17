4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025

موعد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025.. يبحث كثير من العاملين في الدولة من القطاعين العام والخاص عن الإجازات المتبقية في عام 2025، وتساءل كثير من المواطنين عن موعد الإجازات الرسمية المقبلة حتى نهاية 2025.

موعد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

يتبقى في شهر سبتمبر 4 أيام عطلة أسبوعية، متمثلة في أيام الجمعة والسبت، وهي على النحو الآتي:

الجمعة 19 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 20 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 26 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 27 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

موعد إجازة عيد القوات المسلحة 2025

من المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين الموافق السادس من أكتوبر، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، إحياءً لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 في جميع المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، ليبدأ رسميًا يوم السبت 20 سبتمبر 2025. أما المدارس التي لا تعمل يوم السبت، فستبدأ الدراسة بها من الأحد 21 سبتمبر 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026

- بداية الدراسة: 20 سبتمبر 2025.

- مدة الفصل الدراسي الأول: 88 يومًا.

- نهاية الفصل الأول: 22 يناير 2026.

- امتحانات الترم الأول: تبدأ من 10 يناير 2026.

- إجازة نصف العام: من 24 يناير حتى 5 فبراير 2026.

- بداية الفصل الثاني: 7 فبراير 2026.

- مدة الفصل الدراسي الثاني: 84 يومًا.

- امتحانات الفصل الثاني: تبدأ يوم 16 مايو 2026.

- امتحانات الشهادة الإعدادية (الترم الثاني): 4 يونيو 2026.

- امتحانات الدبلومات الفنية: 31 مايو 2026.

- امتحانات الثانوية العامة: 20 يونيو 2026.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

6 أكتوبر الاثنين عيد القوات المسلحة