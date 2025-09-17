4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم
رفع معاش المحامين إلى 4 آلاف جنيه.. التصويت خلال أيام
ننشر تفاصيل نظام امتحانات وتقييمات طلاب "سنة اولى بكالوريا "
خالد أبو بكر: حكومة نتنياهو تعاني تراجع الدعم الدولي وتواجه عزلة كبيرة
شلبي: الأهلي يعقد عمومية خاصة لتوفيق أوضاعه وفق تعديلات قانون الرياضة
الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025
خالد أبو بكر: مصر ستظل في مشكلة مع إسرائيل طالما أن هذا الكيان يمارس العدوان
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

موعد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025.. يبحث كثير من العاملين في الدولة من القطاعين العام والخاص عن الإجازات المتبقية في عام 2025، وتساءل كثير من المواطنين عن موعد الإجازات الرسمية المقبلة حتى نهاية 2025.

موعد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

يتبقى في شهر سبتمبر 4 أيام عطلة أسبوعية، متمثلة في أيام الجمعة والسبت، وهي على النحو الآتي: 

الجمعة 19 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 20 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 26 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 27 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

موعد إجازة عيد القوات المسلحة 2025

من المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين الموافق السادس من أكتوبر، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، إحياءً لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

مواعيد الإجازات الرسمية القادمة

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 في جميع المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، ليبدأ رسميًا يوم السبت 20 سبتمبر 2025. أما المدارس التي لا تعمل يوم السبت، فستبدأ الدراسة بها من الأحد 21 سبتمبر 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026

- بداية الدراسة: 20 سبتمبر 2025.

- مدة الفصل الدراسي الأول: 88 يومًا.

- نهاية الفصل الأول: 22 يناير 2026.

- امتحانات الترم الأول: تبدأ من 10 يناير 2026.

- إجازة نصف العام: من 24 يناير حتى 5 فبراير 2026.

- بداية الفصل الثاني: 7 فبراير 2026.

- مدة الفصل الدراسي الثاني: 84 يومًا.

- امتحانات الفصل الثاني: تبدأ يوم 16 مايو 2026.

- امتحانات الشهادة الإعدادية (الترم الثاني): 4 يونيو 2026.

- امتحانات الدبلومات الفنية: 31 مايو 2026.

- امتحانات الثانوية العامة: 20 يونيو 2026.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

6 أكتوبر الاثنين عيد القوات المسلحة

الإجازات الرسمية موعد الإجازات الرسمية موعد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 موعد إجازة عيد القوات المسلحة 2025 موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 2026 الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 2026

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

"وزارة التربية والتعليم.. من تحديات لإنجازات"

خلال فعاليات إطلاق دوري المدارس|فيلم تسجيلي عن جهود التعليم للتغلب على التحديات

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

جانب من الفاعليات

المدير التنفيذي يكشف إنجازات نادي جامعة حلوان

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

