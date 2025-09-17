كشف الإعلامي عمرو الدرديري عن مفاجأة بغرفة ملابس النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الدرديري: “الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يدخل الأهلي المباراة برغبة واضحة في العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام إنبي بهدف لكل فريق.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع التراجع الذي صاحب نتائجه منذ بداية الموسم.

ويحتل حامل اللقب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، فيما تلقى هزيمة أمام بيراميدز.

طموحات سيراميكا كليوباترا

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق حاليًا، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من العناصر المميزة القادرة على صنع الفارق خلال اللقاء.