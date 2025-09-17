صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول وأتلتيكو مدريد في الجولة الأولى بـ أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبرهيما كوناتي، جيرمي فريمبونج.
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، ريان جرافينبرخ.
خط الهجوم: كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك، محمد صلاح.
فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: ماركوس يورينتي، لو نورماند، لينجليت، جالان.
خط الوسط: سيميوني، باريوس، جالاهير، جونزاليس.
خط الهجوم: راسبادوري، أنطوان جريزمان.