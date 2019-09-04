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اقتصاد

المجتمعات العمرانية:70% نسبة الانجاز بمشروع سكن مصر في القاهرة الجديدة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:12 ص
المهندس عبدالمطلب
المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
امنة عبد العظيم
تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، برفقة المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وتجول المهندس عبدالمطلب ممدوح، بالمشروعات السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، وتشمل تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، وبلغت نسبة الإنجاز ٨٠ ٪، وتنفيذ ١٧٣٠٤ وحدات بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز ٧٠ ٪، بجانب الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر"، وتبلغ تكلفة المشروعات السكنية بالمدينة ٩ مليارات جنيه.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، والمتابعة الدورية، من أجل إنهاء الأعمال بأعلى جودة، وتسليم الوحدات للفائزين بها.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، خط سير مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يربطها بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، وسيسهم في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.

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