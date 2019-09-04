متجوزة مصاص دماء.. زوج يقتل زوجته بالعض

سمعنا من قبل عن حوادث القتل التي تكون أداتها السكين أو المسدس أو حتى الخنق، إلا أن الأسنان دخلت ضمن الأسلحة في جرائم القتل.



ونشرت وكالة "روسيا اليوم" أن أحد الأزواج الإندونيسيين قام بتلقين زوجته درسا قاسيا كان نهايته أنها احتجزت في المستشفى بسبب الجروح البالغة التي تعرضت لها بسبب الضرب.



وذكر تقرير الطب الشرعي أن الزوجة تعرضت للضرب المبرح في مناطق متفرقة في جسدها، وكان أخطرها عضة في العنق التي نتج عنها نزيف شديد لم يستطع الأطباء السيطرة عليه.



جدير بالذكر أن أهل الزوج قالوا في التحقيقات بعد القبض على الزوج المفترس إنه كان يعاني من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة.