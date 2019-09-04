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خطوة جديدة بـ صفقة القرن.. توطين 100 ألف فلسطيني بتلك الدول

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:21 م
خطوة جديدة بـ صفقة
خطوة جديدة بـ صفقة القرن
سمر صالح

كشف مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الأربعاء، عن تفاهم أمريكي بين كندا وإسبانيا لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني وذلك ضمن ما تسمى بـ"صفقة القرن" الأمريكية وفقًا لما نشرت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن التفاهم يقضي بموجبه استقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على النحو التالي: "40 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و60 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا".

كما نقلت الصحيفة عن المصدر المسؤول، وجود تفاهمات أمريكية أيضا مع إسبانيا لاستقبال 16 ألف فلسطيني من لبنان، بالإضافة إلى تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.

ولفت المسؤول إلى أن هذه "التفاهمات الدولية تلاقيها تسهيلات تقدمها شبكات التسفير عبر خفض تكلفة الهجرة من 12 ألف دولار إلى 7 آلاف دولار عن الشخص الواحد".

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